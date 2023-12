Gb: polizia, ‘famiglia ragazzo ritrovato enormemente sollevata’

Londra, 15 dic. (Adnkronos) – La famiglia di Alex Batty è “enormemente sollevata” per il ritrovamento del ragazzo scomparso sei anni fa in Spagna. Lo ha riferito il vice capo della polizia di Manchester Chris Sykes, aggiungendo che “tutta una serie di emozioni stanno attraversando la loro mente in questo momento mentre affrontano questa buona notizia”. Alex è “ben curato” dalle autorità francesi a Tolosa, ha detto ancora Sykes, aggiungendo che la vera preoccupazione è come Alex verrà riportato nel Regno Unito e curato quando tornerà a Oldham, il sobborgo alla periferia di Manchester dove vive la sua famiglia. Il capo della polizia ha inoltre raccontato che Alex ieri sera ha parlato con sua nonna tramite videochiamata.

Quando il ragazzo tornerà a casa, la polizia dovrà comunque svolgere ulteriori indagini per capire le circostanze relative ai luoghi dove Alex ha vissuto, ha detto ancora Sykes. “Alex e la sua famiglia rimangono il nostro focus”, ha aggiunto. Un’altra fonte della polizia ha raccontato alla Bbc che Alex è stato notato ieri mattina da un autotrasportatore, a cui, come ha riferito, “ha spiegato che aveva camminato per quattro giorni, dopo essere partito da un luogo di montagna. Ho digitato il suo nome su internet e ho visto lo cercavano”.

Secondo l’automobilista, l’adolescente avrebbe voluto arrivare in una grande città per chiedere assistenza all’ambasciata. Invece, l’autotrasportatore ha contattato le autorità francesi per chiedere aiuto. Alex Batty era scomparso all’età di 11 anni, dopo essere andato in vacanza a Marbella, in Spagna, con la madre e il nonno il 30 settembre 2017. Prima di essere ritrovato ieri, Alex era stato visto l’ultima volta al porto di Malaga l’8 ottobre 2017.