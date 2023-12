FS, parte il nuovo treno turistico notturno Espresso Cadore per Cortina

ROMA (ITALPRESS) – Al via il primo viaggio del nuovo treno notturno Espresso Cadore di FS Treni Turistici Italiani, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane. Un viaggio da Roma Termini a Cortina d'Ampezzo, la "Regina delle Dolomiti", per riscoprire il piacere di un turismo lento, sostenibile e di qualità e per apprezzare durante il tragitto le bellezze del territorio italiano a bordo del treno, parte integrante della vacanza. Alla presentazione del viaggio inaugurale hanno partecipato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, l'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris, l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi e l'amministratore delegato di FS Treni Turistici italiani Luigi Cantamessa.

Il nuovo servizio notturno offre la possibilità di viaggiare tra Roma e Cortina d'Ampezzo tutti i weekend fino al prossimo 25 febbraio, con alcune corse aggiuntive previste nel periodo natalizio. La partenza ogni venerdì dalla stazione di Roma Termini alle 21.40 con arrivo a Calalzo (Belluno) alle 7.57. Da qui con un servizio di autobus si raggiungerà il centro di Cortina d'Ampezzo in 50 minuti. Il servizio bus di ritorno partirà da Cortina alle 19.30, mentre il treno di ritorno partirà la domenica dalla stazione Calalzo – Pieve di Cadore – Cortina alle 21 con arrivo a Roma Termini alle ore 6.40. Previste, all'andata e al ritorno, fermate intermedie a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone – Zoldo.

L'accesso a bordo sarà consentito fino a 40 minuti prima della partenza. I passeggeri, previa prenotazione, potranno accedere alla carrozza bar ristorante per la cena e potranno consegnare al personale dedicato i propri bagagli o eventuali attrezzature sportive che saranno sistemate in uno spazio presidiato da personale di FS TTI. I viaggiatori possono prenotare cabine letto singole o doppie, con incluso servizio di cena e colazione, oppure di cuccette da 4 o 6 posti che possono essere riservate anche interamente per viaggi di gruppo. A disposizione un servizio bar aperto tutta la notte.

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.trenitalia.com. Maggiori informazioni sul sito web www.fstrenituristici.it o scrivendo una mail all'indirizzo info@fstrenituristici.it

