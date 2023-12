Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Quella di Santago Abascal, leader di Vox, a Atreju è “una presenza davvero grave e scandalosa, non solo per quelle cose che dice contro un governo come quello spagnolo democraticamente eletto”. Così il responsabile Esteri Pd, Peppe Provenzano, a margine del Forum sull’Europa organizzato dai dem.