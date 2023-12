Calcio: Fondazione Milan ‘match charity partner’ nella partita con il Monza

Milano, 15 dic. – (Adnkronos) – In occasione di Milan-Monza, incontro di Serie A in programma il prossimo 17 dicembre alle ore 12:30, Fondazione Milan tornerà a essere “Match Charity Partner” di una partita della Prima Squadra maschile rossonera, in continuità con il “debutto” per Milan-Cremonese della passata stagione. La Fondazione sarà protagonista del matchday, godendo di un momento dedicato durante il warm-up per ricordare il proprio impegno e i tanti traguardi raggiunti, invitando rappresentanti di vari suoi progetti ad assistere all’incontro sugli spalti e coinvolgendo i tifosi che accorreranno a San Siro in attività con la mascotte rossonera Milanello all’esterno dello stadio.

La partita contro il Monza darà inoltre l’opportunità di promuovere la speciale raccolta fondi digitale che sosterrà i due progetti lanciati dal Club e da Fondazione Milan durante queste Festività nell’ambito dell’iniziativa internazionale “Planting New Memories”. Nata per contribuire alla tutela del pianeta e concretizzare la visione e l’impegno dell’intera famiglia rossonera verso temi sociali e ambientali, nell’interesse delle generazioni future, l’iniziativa prevede un progetto locale – la rigenerazione di un campo multisport, attualmente inutilizzabile, all’interno di un’area pubblica verde nel Municipio 9 di Milano – e uno internazionale – la piantumazione di una foresta rossonera in tutto il mondo, che i tifosi potranno contribuire a far crescere partecipando alla raccolta fondi e piantando nuovi alberi sulla sezione dedicata di Treedom.

A testimonianza dell’impegno collettivo delle varie anime del Club a supporto di “Planting New Memories”, durante il matchday di Milan-Monza entrambe le biglietterie dello stadio e del Museo Mondo Milan devolveranno parte del ricavato dei tagliandi venduti per la partita e per la visita al Museo per il progetto promosso a livello locale, andando così a offrire un’ulteriore opportunità ai numerosi tifosi rossoneri di contribuire in prima persona alle iniziative benefiche della Fondazione. Dal 2003 a oggi, Fondazione Milan ha dimostrato un impegno costante nel fornire supporto educativo e sociale, realizzando oltre 230 progetti in 23 paesi, coinvolgendo circa 5.000 giovani ogni anno e raccogliendo oltre 12 milioni di euro. Attraverso i suoi programmi Sport for All, Sport for Change e Assist, Fondazione Milan continua a costruire un futuro in cui ogni giovane ha l’opportunità di sviluppare il proprio talento e realizzare i propri sogni.