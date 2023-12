“Ennesimo episodio di malasanità a Benevento, anzi, oramai possiamo parlare di vera e propria indecenza. Rosaria Penta, cittadina di quasi 87 anni, denuncia in una lettera la situazione indecorosa nella quale versa dal giorno del suo ricovero, 8 dicembre scorso. Parcheggiata in uno stanzone promiscuo del Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘San Pio’, senza le cure necessarie, senza la possibilità anche semplicemente di lavarsi, cambiarsi, dormire in un letto decente e pulito o ricevere un piatto almeno tiepido”. Così il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, vice coordinatore regionale del partito fondato da Silvio Berlusconi.

