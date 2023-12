Al via primo viaggio Espresso Cadore per Cortina

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – Al via il primo viaggio del nuovo treno notturno Espresso Cadore di Fs Treni turistici italiani, del gruppo Fs. Un viaggio da Roma Termini a Cortina d’Ampezzo, ´Regina delle Dolomitî, per riscoprire il piacere di un turismo lento, sostenibile e di qualità e per apprezzare durante il tragitto le bellezze del territorio italiano a bordo del treno, parte integrante della vacanza.

“Il treno Cadore è frutto grande lavoro – sottolinea l’amministratore delegato di Fs Luigi Ferraris all’inaugurazione del nuovo collegamento – Percorrerà tutta penisola e ci porterà indietro nel tempo. E’ il primo treno e presto spero copriremo nuove rotte e tragitti per assaporare la bellezza del nostro paese”.

“È il primo collegamento, con nome italiano e colori sociali. Sarà il treno azzurro”, afferma l’ad di Fs Treni turistici Luigi Cantamessa. Alla presentazione del viaggio inaugurale hanno partecipato anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, del Turismo Daniela Santanchè, l’ad di Trenitalia Luigi Corradi e l’ad di Fs Treni Turistici italiani Luigi Cantamessa. Il nuovo servizio notturno offre la possibilità di viaggiare tra Roma e Cortina d’Ampezzo tutti i weekend fino al prossimo 25 febbraio, con alcune corse aggiuntive previste nel periodo natalizio. In partenza ogni venerdì dalla stazione di Roma Termini alle 21.40 con arrivo a Calalzo (Belluno) alle 7.57 per poi raggiungere Cortina con un servizio di autobus in 50 minuti.