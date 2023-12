Acqua: Pilotto (sindaco Monza), ‘Brianzacque eroga servizio alta qualità da 20 anni’

Monza, 15 dic. (Adnkronos) – “Per i Comuni e le province, le società partecipate hanno la funzione di aumentare la capacità di erogare servizi ai cittadini. BrianzAcque ha una storia di vent’anni di erogazione di un servizio di alta qualità, a costi contenuti rispetto alla media italiana, e con uno dei più alti risultati dal punto di vista dell’efficienza, non solo fra le società pubbliche che oggi in Italia si occupano di acqua, ma fra tutte le società”.

Queste la parole di Paolo Pilotto, sindaco del Comune di Monza, intervenuto a margine dell’evento ‘La sensibile magia dell’acqua’, organizzato da BrianzAcque per i suoi vent’anni di attività, con il patrocinio della Provincia di Monza Brianza, di Regione Lombardia, della Reggia di Monza e dell’Associazione per il disegno industriale. La due giorni, ospitata nei saloni della Reggia di Monza, è un’iniziativa che vuole promuovere il dibattito sul tema della sostenibilità e sul legame tra acqua e cambiamenti climatici.

“Abbiamo uno dei tassi più bassi di dispersione dell’acqua e uno dei tassi di qualità dell’acqua al rubinetto più alti in assoluto. Da questo punto di vista, credo che BrianzAcque si ponga perfettamente all’interno della tradizione dell’impresa brianzola: un’impresa che vive con orgoglio la propria missione e che cerca di migliorare sempre, attraverso criteri fondamentali, come la ricerca e l’innovazione. Non a caso – spiega il sindaco di Monza – il presidente di BrianzAcque Boerci ha sottolineato l’importanza di aumentare ancora di più la forza operativa del nostro depuratore, che verrà addirittura interrato, diventando così praticamente invisibile”.

“In questi anni BrianzAcque ha seguito l’andamento del corso dei fiumi – prosegue il primo cittadino di Monza – aiutandoci a far fronte alle grandi piene. Credo che non basti dire che si tratta di un’azienda di qualità che rappresenta anche l’orgoglio del pubblico. Dobbiamo anche dire che, attraverso la sottolineatura dell’importanza di questa azienda, noi possiamo fare un’operazione di condivisione e consapevolezza con i cittadini. Oltre a parlare della qualità delle imprese pubbliche e private, è importante infatti ribadire anche che queste possono migliorare la qualità della vita di un intero territorio”, conclude.