Ue: Donzelli, ‘su patto stabilità Meloni persona giusta per miglior accordo possibile’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Noi faremo ogni trattativa possibile per migliorare le condizioni per l’Italia” sul tavolo europeo per il rinnovo del Patto di stabilità, “se c’è una persona che può portare delle buone condizioni e strappare il miglior accordo possibile per la nostra nazione è Giorgia Meloni, perché è capace, è caparbia e perché sta creando delle relazioni internazionali che erano decenni che l’Italia non aveva. Quindi siamo fiduciosi e mi auguro che si tifi tutti per l’Italia e he non ci sia qualcuno a sinistra che tifa contro l’Italia”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fdi, ospite di ‘Cinque minuti’, su Rai1.