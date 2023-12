Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Una giornata storica! Si aprono finalmente i negoziati con l’Ucraina e la Moldova per l’adesione all’UE. Il giorno giusto quindi, per dirci che l’Europa non potrà mai più subire i veti di qualcuno, nel caso specifico dell’Ungheria”. Lo scrive sui social l’eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.