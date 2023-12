Ucraina: Kiev, ‘abbattuti nella notte 41 droni russi’

Kiev, 14 dic. (Adnkronos) – Le unità di difesa aerea di Kiev hanno abbattuto 41 dei 42 droni lanciati da Mosca sull’Ucraina nella notte. Lo ha riferito l’aeronautica militare ucraina su Telegram.

La Russia ha lanciato un totale di 42 droni Shahed contro l’Ucraina. Gli Uav sono stati lanciati da Balaklava e Chauda, in Crimea, e da Primorsko-Akhtarsk, nel sud di Krasnodar, in Russia. La maggior parte dei velivoli senza pilota era diretta verso la regione di Odessa.

L’attacco ha comunque causato nella città di Odessa il ferimento di 11 persone, tra cui tre bambini che hanno dovuto essere ricoverati in ospedale.