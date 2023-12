Pd: Prodi, ‘Schlein? Ha appena cominciato, si raccoglie dopo aver seminato’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – La segretaria del Pd Elly Schlein “ha appena cominciato, ha preso una situazione politica in cui c’erano state anche delle batoste elettorali, adesso il suo cammino è difficile, nei prossimi giorni si sarà organizzato il programma europeo e si vedr- la sfida. Non è che uno raccoglie prima di seminare”. Così l’ex premier Romano Prodi, a Piazza Pulita, su La7. “Questo – ha proseguito Prodi – è il compito non facile della Schlein, anche perché c’è un abbandono dei partiti da parte di tutti” e “il Pd è ancora uno dei pochi che resiste, per il resto non c’è più vita di partito”.