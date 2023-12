Mes: Zanella (Avs), ‘stai a vedere che rinvio è colpa nostra, da Ciriani parole in libertà’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Se questa maggioranza offre una certezza ebbene è che non vuole parlare di Mes. Stai a vedere che è colpa delle opposizioni se non si è affrontato il dibattito. Dal ministro per i Rapporti con il Parlamento ci aspetteremmo maggiore serietà e rigore istituzionale”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, a proposito del rinvio del dibattito sul Mes.

“C’era tutto il tempo, la destra è arrivata a farsi auto-ostruzionismo per evitare questo dilemmatico confronto che vede contrapposti Meloni e Salvini. Che ora Ciriani dica che si sapeva che non c’era tempo è fuori dal mondo”, conclude.