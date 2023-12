Continua a tenere banco la medicalizzazione delle ambulanze del 118 della Asl di Benevento. I medici ci sono ma la Asl, almeno nei casi fin qui evidenziati, non li utilizza se il medico si ammala. La Asl evita dunque di attivare il servizio di pronta disponibilità che assicura la sostituzione dei medici in caso di necessità e dopo l’ambulanza 118 di Cerreto Sannita, lasciata senza medico per tre giorni negli orari diurni, anche l’ambulanza di San Salvatore Telesino svolge il servizio di emergenza senza medico a bordo.

