Lazio: Cartaginese (Lega), ‘massimo impegno Rocca per restituire ospedale a Tivoli’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Chiare e tempestive le azioni messe in campo dal Presidente Francesco Rocca, in risposta al tragico incendio dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. La delibera approvata oggi in Giunta prevede 4 interventi urgenti: l’investimento di 10 milioni di euro per 178 nuovi posti letto dalle strutture accreditate, in modo da decongestionare subito gli ospedali oggi sotto pressione in seguiti all’emergenza; sblocco immediato delle procedure per la realizzazione del nuovo ospedale Tiburtino con 392 posti letto, per un importo complessivo 204 milioni di euro, messi dal Ministero e Regione; seconda fase del processo di nuove assunzioni e stabilizzazioni per 1200 operatori sanitari, 3900 dall’inizio del mandato della nostra amministrazione regionale; stanziamento di oltre 376 milioni di euro per le norme antincendio, in coerenza con la delibera di Giunta 378 dello scorso luglio, approvata nell’ambito del Piano degli investimenti in edilizia sanitaria”. È quanto riferisce Laura Cartaginese, presidente del Gruppo Lega in Regione, a margine della conferenza stampa del governatore Francesco Rocca.

“Per quanto riguarda l’ospedale di Tivoli in particolare, ci vorranno dai 3 ai 6 mesi per tornerà alla completa normalità, ma già da domani, 15 dicembre, lo ha comunicato anche la direzione della Asl Rm 5 nel suo comunicato, riprenderanno importanti le attività ambulatoriali e via via, previa disinfestazione e adeguamento alle norme antincendio dei locali, tutte le altre. È massima l’attenzione della Regione e del Presidente Rocca per migliore la sanità e restituire alla collettività l’ospedale di Tivoli. Avanti così”, conclude.