Una nuova vita per Alessandro Bruno, sannita ed ex calciatore del Benevento, oggi allenatore del Notaresco in Serie D. Una parentesi iniziata quasi per caso ma che l’ha visto inaugurare con il giusto entusiasmo questa nuova fetta di carriera: “Mi sono ritrovato in panchina quasi all’improvviso – racconta a Il Sannio Quotidiano – in un periodo un po’ particolare. Da calciatore ho avuto un problema alla schiena e nello stesso periodo il nostro allenatore si è dimesso. Mi hanno affidato la panchina e così mi sono tuffato in questa nuova avventura”.

