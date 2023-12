Governo: Prodi, ‘Meloni vs Draghi? Vera natura esce sempre fuori, Freud è Freud’**

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Meloni con Scholz e Macron come Draghi? “Anche lei, guarda…”, ma verso Kiev “erano in treno, lì al bar, tutta altra cosa”. Così Romano Prodi, ospite di ‘Piazza Pulita’ su La7.

I due “hanno sempre tenuto un rapporto stretto, ma sono due animali diversissimi – dice l’ex premier – e poi quando si perde il controllo, qualcosa scappa…”, dice Prodi riferendosi all’affondo in Aula di Meloni. “Dico che Freud è Freud, la vera natura alla fine viene sempre fuori”.