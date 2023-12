Governo: Di Maio, ‘stop Via della Seta? Meloni ha mantenuto promessa’**

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Lo stop alla Via della Seta deciso dal governo Meloni? Gli accordi commerciali “se funzionano si mantengono, se non se ne ravvede l’utilità no, in questo caso poi non si è tornato indietro, semplicemente non è stato rinnovato. La verità è che” l’ingresso di Roma nella Belt&Road Initiative “è stato firmato prima del Covid, poi la Cina è stata chiusa per 3 anni e non si è mai percepita l’utilità” dell’adesione italiana, unico paese del G7. “Meloni ha mantenuto la promessa, era nel suo programma elettorale, ci mancherebbe altro. Ha fatto quello che gli avevano chiesto i suoi elettori”. Così Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea per la Regione del Golfo, ospite di Piazza Pulita, su La7.