Fdi: Ciriani, ‘con prima donna premier abbiamo scritto pagina storia repubblicana’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “L’orgoglio d’Italia è stata la nostra bussola, il motivo per cui abbiamo fatto politica da questa parte. Il nostro è ora il partito che guida l’Italia, uno dei più grandi paesi del mondo”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, parlando ad Atreju, nel corso del primo dibattito della kermesse. “Abbiamo deciso di ridare voce politica alla destra italiana”, aggiunge. “Noi eravamo, come dico, quattro amici al bar e abbiamo portato la nostra leader a essere la prima donna premier, altri lo dicevano ma noi lo abbiamo fatto”. “Abbiamo scritto una pagina della storia dell’Italia repubblicana”, spiega.