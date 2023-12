Editoria: Zampa, ‘solidarietà a giornalisti Dire’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Esprimo la mia solidarietà e amicizia ai giornalisti dell’agenzia Dire in sciopero per difendere il proprio posto di lavoro e il proprio futuro. Dopo sacrifici, riduzione degli stipendi, aumento dei carichi di lavoro arriva la notizia di un piano di licenziamenti di quindici giornalisti dell’agenzia di informazione. Non possono essere i lavoratori a pagare gli errori e le inadempienze degli editori e soprattutto non si comprende perché arrivino all’agenzia contributi pubblici garantiti dal dipartimento dell’editoria se poi il risultato deve essere che i lavoratori vengono licenziati. Occorre fare tutto ciò che è possibile per salvaguardare l’occupazione e per rilanciare l’azienda che ha sempre dato grande prova di se superando difficoltà e crisi e assicurando un ottimo prodotto editoriale”. Così la senatrice del Pd Sandra Zampa.