Proteste, manifestazioni, iniziative di sensibilizzazione. Non bastano a fermare i casi di violenza di genere, che anche nel Sannio continuano a verificarsi. Un 36enne, a San Nicola Manfredi, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dai carabinieri, che lo hanno trovato ancora con un coltello in mano. Lo brandiva contro la madre e la convivente, e prima dell’arrivo dei militari ne aveva lanciato un altro contro le due donne. A San Giorgio la Molara invece un uomo pedinava e vessava la moglie. Dopo le indagini risulta indagato persino di rapina, e per questo è stato allontanato.

