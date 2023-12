Dl anticipi: Russo (Fdi), bene misure pro trasporti, governo vicino al settore’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Il dl anticipi prevede importanti misure nel settore dei trasporti, tra cui il rifinanziamento, con 35 milioni, del fondo per il cosiddetto ‘bonus trasporti’, che riconosce un buono da 60 da utilizzare fino al 31 dicembre 2023 per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. In particolare, viene previsto l’incremento del Fondo nazionale per il TPL nella misura di 1,2 milioni di euro all’anno dal 2024, con un’attenzione particolare alla disabilità: viene infatti introdotto il criterio del raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili a persone con mobilità ridotta e il totale dei posti offerti”. Così Gaetana Russo, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Trasporti di Montecitorio.

“Per Fratelli d’Italia è poi fondamentale l’incremento di 2,4 milioni per il 2023 del fondo per le patenti dei giovani autisti nell’autotrasporto, essendo nota la persistente carenza di autisti nel nostro Paese. Il fondo prevede una dotazione di 5,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, che, nello specifico del 2023 si aggiungono ai fondi già stanziati, per un totale di 7,8 milioni. La norma mira ad erogare per il periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2026 un contributo di importo non superiore a 2.500 € in favore di chi fra i 18 e i 35 anni voglia conseguire le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli di autotrasporto di persone e di merci. Una misura che dimostra l’interesse del Governo Meloni per l’autotrasporto e che ci auguriamo venga accolto favorevolmente dalle aziende del settore”, conclude.