Calcio: Allegri, ‘Rabiot sta bene, Kean si ferma 3-4 settimane per risolvere problema alla tibia’

Torino, 14 dic. – (Adnkronos) – “Rabiot sta bene. Kean abbiamo deciso di fermarlo 3-4 settimane per il problema alla tibia che ha da sempre, lui è stato bravo a mettersi a disposizione e soffrire il dolore, ma è arrivato il momento di fermarlo per risolvere il problema. Gli altri, compreso Weah, sono tutti a disposizione eccetto De Sciglio che è vicino ad essere riaggregato alla squadra”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Genoa.