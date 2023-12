Nuovo passo per il recupero dell’evasione dei tributi comunali ad Apice. Si tratta, come abbiamo riportato in diverse occasioni, del lavoro di approfondimento condotto dall’ufficio tributi, che in quest’ultimo caso riguarda il mancato o parziale pagamento della Tari a valere sul 2018; una annualità ‘speciale’, poiché in base alla normativa introdotto durante l’emergenza Covid i termini per la notifica degli accertamenti sono stati prolungati di 85 giorni, pertanto il Comune potrà produrre in seguito altri avvisi.

