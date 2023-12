Ue: Renzi, ‘Meloni copi Draghi invece di criticarlo’

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Questa retorica per cui con il suo Governo abbiamo recuperato prestigio internazionale rispetto al Governo precedente non funziona. Mario Draghi quando voi dicevate vogliamo uscire dall’euro con mezza frase ha salvato l’euro; quando Mario Draghi ha preso il treno non si è fermato a Ciampino con una sosta non autorizzata; quando Mario Draghi ha detto qualcosa in questo Paese ha portato l’Italia ad avere autorevolezza e prestigio. Mi auguro per lei, presidente, che anzichè attaccarlo cerchi di copiarlo, non le può che far bene”. Lo ha affermato Matteo Renzi, nella sua dichiarazione di voto al Senato sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.