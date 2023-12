Ue: Gasparri, ‘ci auguriamo di governare Europa con forze alternative a sinistra’

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Da quei giornali che annunciano sempre catastrofi con il Governo di centrodestra e che continuano a parlare di spaccature nella maggioranza, mi aspetterei finalmente qualche titolo positivo. I titoli che si potrebbero fare sono tanti. Penso al Pnrr, con l’ok a tutta una serie di rate, per cifre ingenti, che sono state erogate negoziando con fatica in Europa, anche grazie al lavoro serio del ministro Fitto, e correggendo errori fatti da Governi del passato. Se, infatti, nottetempo, Di Maio mandava le note che il premier Meloni ha citato, di giorno Conte mandava piani sul Pnrr che sono stati rimandati indietro”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo.

“Penso ancora –ha proseguito- alle promozioni delle agenzie di rating nonostante il debito gigantesco che storicamente ci portiamo dietro. Questo è un fatto che noi rivendichiamo, non il frutto di una manipolazione delle forze oscure di centrodestra. Poi c’è la riscrittura delle direttive europee sballate per colpa della sinistra. Il Governo italiano le ha chieste e anche il Ppe ha lavorato per ottenerle, perché la casa e l’automobile non si cambiano dalla sera alla mattina per le idee di una sinistra europea a cui noi siamo alternativi, questo deve essere chiaro. Noi ci auguriamo che i voti delle forze europeiste e democratiche alternative alla sinistra possano governare l’Europa, senza confusioni e commistioni. E quelle che fanno parte di questo Governo sono tutte compatibili con una storia e una cultura di governo”.