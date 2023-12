Ucraina: Lavrov, ‘politica delle sanzioni contro Mosca è fallita ‘

Mosca, 13 dic. (Adnkronos) – La politica delle sanzioni contro Mosca non ha portato ad alcun risultato ed “è difficile per i detrattori della Russia comprendere che la scommessa sulla guerra lampo contro l’economia russa è fallita completamente”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, aggiungendo che “coloro che conducono una guerra ibrida contro di noi non riconoscono i propri errori, tentano di utilizzare nuovi strumenti illegittimi per indebolire la Russia e coltivano il sogno di eliminare il nostro Paese come figura geopolitica indipendente”.

“Il panorama del potere nell’economia globale sta cambiando rapidamente e non a favore dell’Occidente”, ha aggiunto Lavrov. “Secondo tutte le stime di quest’anno, i tassi di crescita della nostra economia sarà superiore al 3%, mentre l’economia della Germania subirà una contrazione”.