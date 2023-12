Nonostante il rincaro inevitabile ovunque della tariffa idrica, quella che paga a Benevento il nucleo tipo composto da tre componenti, con consumo medio annuo di 182 metri cubi (166 litri a testa) resta di gran lunga inferiore alla media nazionale, che si attesta a 466 euro. Apice e pedice della classifica nazionale in cui chi sta in basso sta meglio, secondo Altroconsumo, da un lato Siena con oltre 800 euro e dall’altro Milano con 163 euro. Nei capoluoghi campani monitorati si paga più che in quello sannita dove ci si attesta a 289 euro.

