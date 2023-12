Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Ho parlato con Eli Choen. Nel ribadire solidarietà a Israele per gli attacchi di Hamas, gli ho sottolineato come siano assolutamente prioritari per il Governo italiano la tutela dei civili e l’incremento degli accessi umanitari per alleviare le sofferenze della popolazione a Gaza”. Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.