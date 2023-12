Interrogazione del consigliere regionale Severino Nappi, capogruppo Lega, sul caso della tratta ferroviaria Benevento-Napoli via Cancello, meglio conosciuta come linea Valle Caudina, ormai chiusa e non operativa senza vagoni e convogli sulle rotaie da anni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia