Sfruttando la possibilità del Fondo per la Coesione Territoriale, l’amministrazione locale guidata dal primo cittadino Raffaele Di Lonardo ha programmato la riqualificazione della Piazza Municipio. Un intervento posto in essere per garantire un miglioramento del decoro urbano.

