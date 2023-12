Giustizia: ex pm Mani Pulite, ‘Davigo dovrebbe imparare a tacere’**

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Davigo è figlio della sua epoca e non trova mai il modo di tacere: dovrebbe imparare a farlo perché è un gran mestiere”. Tiziana Parenti, ex pm di Mani Pulite e avvocato, non usa vie di mezzo per replicare alle dichiarazioni dell’ex collega Piercamillo Davigo che ospite del programma ‘Muschio selvaggio’ di Fedez ha sottolineato come “in questo mestiere capita che gli imputati si suicidino” e ricordando il caso di Raul Gardini ha replicato: “certo che dispiace. Prima di tutto, se uno decide di suicidarsi lo perdi come fonte di informazione”.

Le parole di Davigo, spiega all’Adnkronos, “sono fuori dal tempo, ma non si discostano da quelle già pronunciate in altre occasioni. Bisognerebbe ricordarsi che Davigo non è la giustizia ma è solo uno degli interpreti e quelli bravi solitamente non fare rumore e non fanno carriera. Non c’è bisogno della separazione delle carriere…basta guardare chi non fa rumore” conclude l’ex magistrata Tiziana Parenti.