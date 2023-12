Europee: Più Europa da mandato a Magi per costruire Lista Stati Uniti d’Europa’

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “La direzione di +Europa, riunitasi ieri sera, ha approvato la delibera del Segretario Riccardo Magi e del Presidente Federico Pizzarotti che dà mandato al Segretario di attivare tutte le interlocuzioni che ritiene necessarie affinché +Europa con Emma Bonino sia presente alle Elezioni Europee 2024, per individuare la migliore modalità di promuovere una lista che abbia l’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa”. E’ quanto si legge in una nota di +Europa.

Lista “che tenga al centro del programma la tutela dei diritti delle persone, le libertà individuali ed economiche, la lotta al cambiamento climatico e l’innovazione scientifica e tecnologica, verificando la possibilità di coinvolgere personalità, partiti, movimenti e associazioni, e per presentare, congiuntamente al Presidente, una proposta di partecipazione elettorale alla Direzione”.