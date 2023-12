De Palo propone di creare l’Agenzia per la Natalità

(Adnkronos) – Intervenendo al Palazzo dell’Informazione a Roma ‘Lavoro e welfare a misura di famiglia’, l’evento organizzato per il progetto Demografica dall’Adnkronos, Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, ha spiegato che “In legge di bilancio ci sono tre misure significative: la decontribuzione per il lavoro femminile, l’aumento del congedo parentale retribuito e l’intervento per i nidi”.

Eppure, sostiene Bordignon, l’unico modo per invertire il trend demografico è un intervento shock: “In Giappone hanno messo 20 miliardi all’anno per tre anni per servizi di prima infanzia e sostegno alla natalità. Io credo che anche nel nostro Paese serve una misura con un impatto shock per il sistema Paese per contrastare il trend della natalità che continua a scendere”, ha sottolineato Bordignon prima di auspicare che: “La proposta del Forum di fare un nuovo patto di stabilità europeo, oltre a chiedere flessibilità sulle questioni ambientale e militare, lo faccia anche sulle misure per la famiglia. Ne va del nostro futuro”, ha concluso Bordignon.

De Palo: “Le famiglie non vogliono solidarietà ma sussidiarietà”

“Vedo tanta buona volontà, ma manca una regia”, esordisce Gianluigi De Palo, presidente Fondazione Natalità che continua: “Manca qualcuno che si chieda se tutte le cose che si stanno facendo stanno trasformandosi in cambiamento. A me sembra di no. La mia proposta allora è di creare un’Agenzia per la natalità. Durante i terremoti come si risolvono i problemi? Con il commissario perché ci sono delle situazioni che lo richiedono. Si può immaginare un commissario per la Natalità?” si chiede De Palo che specifica di non voler fare polemica ma proposte costruttive.

Secondo De Palo, “le famiglie non vogliono aiuti ma vogliono essere messe nelle condizioni di poter fare famiglia. Le famiglie non vogliono solidarietà ma sussidiarietà. Non vogliamo mancette”.

Il presidente di Fondazione Natalità ha dichiarato che “da gennaio 2024 iniziamo a Venezia un tour della natalità che si concluderà a dicembre dell’anno prossimo. L’obiettivo è ricordare a ciascuno di noi che ognuno ha un pezzetto da fare su questo tema e che se ciascuno fa il suo le cose cambiano”.

Sergio Urbani: “Oltre metà popolazione a Milano avrà più di 65 anni”

“Ci sono territori che spesso fanno fatica ad attrarre giovani e turismo”, denuncia Sergio Urbani, Direttore Generale Fondazione Cariplo: “Più del 50% della popolazione a Milano avrà più di 65 anni. Noi come Cariplo favoriamo pubblico e privato sociale per studiare delle misure che aderiscano alle esigenze specifiche del territorio. Sosteniamo progetti di rete: 153 milioni e 4 milioni per il welfare in aging per soluzioni che sollevino i bisogni di famiglia nelle necessità di cura. Housing sociale per dare offerta abitativa per chi rischia condizioni di fragilità e con il Comune di Milano stiamo capendo come la tecnologia possa essere la base di nuovi modelli di servizio attraverso delle periferiche che monitorano le necessità di welfare. Come comunità siamo una grande famiglia che al momento è indebitata. La capacità di mettere in campo risorse è bloccata. Siamo italiani, non ci arrendiamo e siamo creativi”.