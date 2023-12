Calcio: Mourinho, ‘mercato? Se arriva un difensore sono felice’

Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – “Il nostro mercato sarà sempre adatto a quello che noi possiamo fare. Io ci conto, sono l’allenatore. Noi siamo insieme, non è che io voglio una cosa, Tiago Pinto un’altra, i proprietari un’altra ancora. Vogliamo tutti la stessa cosa. Non sono geloso, ma il City ha pagato 80 per Philips e a gennaio lo manda via e ne prende un altro. Noi siamo una realtà diversa. Io vorrei 1-2-3-4 giocatori, vogliamo tutti cercare di migliorare la squadra, di essere più forti, ma abbiamo difficoltà nel farlo. Ti dico onestamente: se facciamo un difensore nel mercato di gennaio sono già felice”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con lo Sheriff, in merito al prossimo mercato di gennaio. “Mi piacerebbe di più? Certo, ma non è possibile. Loro stanno lavorando per darmi opzioni per un difensore. Non possiamo fare nulla di più di un difensore che possa aiutare”, aggiunge il tecnico portoghese.