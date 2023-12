Calcio: Mourinho, ‘Dybala ci mancherà, non c’è un altro come lui, domani gioca Renato Sanches’

Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – “C’è una partita con Dybala e una senza. Con Dybala la Fiorentina non era in grado di pressare. Quando non c’è ci manca tanto. Senza Dybala non c’è un altro come lui e ora non ci sarà e sarà una situazione difficile perché non si può replicare e dovremmo fare in maniera diversa: abbiamo Belotti e Pellegrini che può fare la seconda punta, abbiamo El Shaarawy. Senza Dybala non sarà lo stesso”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con lo Sheriff. “Domani gioca Renato Sanches. Lavora con noi da due settimane di fila senza giocare. Spero che la sua intensità aumenti, è un po’ frenato dalla paura di un infortunio muscolare. Domani è importante per lui, mi aspetto 45-60 minuti veri”, aggiunge il tecnico portoghese.