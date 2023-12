Basket: Nba, Booker trascina Phoenix alla vittoria su Golden State

Phoenix, 13 dic. – (Adnkronos) – Successo interno per Phoenix (13-10) che si impone 119-116 su Golden State (10-13) dopo una partita divertente ed equilibrata. Gli ospiti hanno il tiro del possibile pareggio nel finale, ma la tripla di Steph Curry (24 punti) va corta e i Suns vincono una partita in cui è successo un po’ di tutto. La svolta arriva con l’espulsione di Draymond Green dopo 4 minuti del 3° quarto, la squadra dell’Arizona sorpassa con un grande Devin Booker ma Golden State rientra fino ad un solo possesso di distanza. Vittoria al ritorno in campo per Bradley Beal che va a referto con 16 punti in 27 minuti. Con il rientro di Beal, Booker si siede al volante dei Suns, mettendo in mostra la sua personale interpretazione del ruolo di playmaker. Per lui 32 punti, 4 rimbalzi e 7 assist, ma soprattutto i canestri che consentono a Phoenix di prendere il vantaggio poi difeso a fatica nel finale di partita.