Ue: Schlein, ‘governo Meloni assente su patto stabilità, ora rischiamo ritorno austerità’**

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Sulla riforma del patto di stabilità siete stati assenti e non avete fatto asse per antipatia con Paesi più simili alla nostra condizione e ora rischiate di accettare il ritorno a regole rigide. Voi non solo con la nostra incapacità rischiate di riportarci all’austerità che tanto male fatto all’Italia ma la state già applicando in Italia con i tagli della manovra e oggi sono stati tolti altri soldi al Sud per il ponte di Salvini”. Così Elly Schlein in aula alla Camera.