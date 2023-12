Un territorio in crisi per crollo demografico e suo impatto sull’economia; con spopolamento come fattore preoccupante ancor più della debolezza reddituale di tanta parte della popolazione. “Dal 2019 al 2022 il beneventano ha perso circa ottomila abitanti, passando da circa 270mila (272.318) a poco più di 262mila. I dati statistici demografici riferiti al 2022 parlano di 262.413 residenti, e sono dovuti in gran parte al saldo naturale, alla differenza tra 1.672 nati e i 3.588 decessi nel 2021. C’è poi il problema della sperequazione reddituale sul territorio”, l’analisi del presidente del Comitato Provinciale Inps che ha promosso il convegno nel corso del quale ieri mattina si è svolta la presentazione dell’Osservatorio Sociale Inps.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia