Skateboard: qualificazioni olimpiche al via a Tokyo, tutti gli azzurri ancora in corsa per Parigi

Tokyo, 12 dic. – (Adnkronos) – Entrano nel vivo a Tokyo le qualificazioni olimpiche dello Skateboarding Street, con gli atleti azzurri tutti ancora in corsa per un posto al sole ai Giochi 2024 della prossima estate parigina. La squadra italiana del ct Mattia Restante si presenta ai Skateboarding street world Championship 2023 con i nostri tre skater di punta: Giuseppe Cola, Agus Aquila, Asia Lanzi. Competizione in programma fino a Domenica 17 dicembre. Da domani, mercoledì 13 dicembre, si inizierà a fare sul serio, dopo le practice dei giorni scorsi. A partire dalle 9.00 (01:00 di questa notte in italia) all’Ariake Coliseum della capitale giapponese in scena il turno di qualifiche femminili. Asia Lanzi, attuale numero 47 della classifica olimpica mondiale, proverà a scalare le posizioni del ranking e a centrare i quarti di finale.

Via libera poi, nella giornata di giovedì 14 dicembre, alle qualifiche maschili. Agustin Aquila, dopo un difficile recupero da una serie di brutti infortuni, che non gli hanno permesso di gareggiare al 100% nei precedenti appuntamenti di qualificazione olimpica, cercherà di migliorare il suo attuale ranking che lo vede in 48° posizione. “Siamo a Tokyo, un sogno per me – ha commentato l’azzurro -C’è grande entusiasmo e voglia di skateare al meglio in gara. Dopo i primi giorni di practice posso dire che il park è incredibile e mi trovo bene a skatearlo. Siamo un pò stanchi per il jet lag. Siamo arrivati la sera prima delle practice, ma con voglia di dare il massimo e felicissimi di essere qui. Mi sento bene per la gara – ha sottolineato Aquila – per lasciare tutto e provare ad ottenere un posto nelle semifinali”.

A difendere i colori italiani nella gara maschile l’altro azzurro Giuseppe Cola, attualmente in 73° posizione nel ranking mondiale. L’atleta della ASD Go Fast Skateboarding proverà a confermare gli incoraggianti miglioramenti messi in mostra nelle precedenti tappe di Losanna e di Roma. Fiducioso il commissario tecnico italiano, Mattia Restante: “Questa gara sarà molto importante per accumulare punti e passare alla seconda fase di qualifiche – ha rimarcato il CT – I ragazzi sono in forma, lo skatepark gli sta dando filo da torcere, ma speriamo vada tutto per il meglio”. Spazio alle gare quindi, con i migliori skater mondiali a dare spettacolo nell’impianto della capitale del Sol Levante. Momento cruciale per le qualificazioni olimpiche che decreteranno, dopo l’ultimo appuntamento della prima fase, in programma a Dubai a inizio marzo del prossimo anno, i 44 atleti per categoria (maschile e femminile) che accederanno alla seconda fase di qualificazione della disciplina dello Street e al sogno di Parigi 2024.