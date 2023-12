Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “La presidente Meloni dice che bisogna proteggere tutti i civili. A Gaza c’e’ l’inferno e l’Italia può fare molto di più’. Serve una forza di interposizione multilaterale, sotto l’egida Onu. Serve una soluzione per due popoli e due stati. La Palestina manca di un pieno riconoscimento che deve arrivare da tutta la comunita’ internazionale”. Così Elly Schlein in aula alla Camera sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio europeo.