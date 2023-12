Milano: è morto Mario Brusa, storico avvocato ex governatore Formigoni

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Mario Brusa, 62 anni, avvocato di fiducia dell’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, è morto all’improvviso. Originario di Varese, dopo la laurea in legge in Statale, Brusa si è formato nello studio di Federico Stella, poi, nel 2001, aveva fondato con i colleghi Sergio Spagnolo e Paolo Tosoni, lo studio legale ‘Brusa Spagnolo Tosoni & partners’. Partecipò in prima linea alle ricerche di Lidia Macchi, la studentessa scomparsa e poi trovata senza vita nel gennaio 1987. Nella sua carriera ha seguito alcuni importanti processi degli ultimi decenni, come l’inchiesta Parmalat e sullo scandalo Telecom.