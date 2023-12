Milano: amico figlio La Russa dice sì a consegna cellulare e Dna

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Tommaso Gilardoni, 24 anni, indagato insieme all’amico Leonardo Apache La Russa per violenza sessuale, ha dato il consenso alla consegna del cellulare e del Dna ai pm di Milano Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro che indagano sul presunto stupro avvenuto lo scorso 19 maggio a casa del senatore Ignazio La Russa, dopo una serata esclusiva in un club del centro di Milano. Il giovane deejay, che vive e lavora a Londra, assistito dai legali, è stato per circa 4 ore in una stanza del quarto piano del tribunale dove ha risposto alle accuse sostenendo che si è trattato di un rapporto consensuale. (segue)