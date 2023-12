Europee: Bersani, ‘non mi candido assolutamente’

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Non mi candido assolutamente alle europee, ad un certo punto bisogna esser normali: quando hai 70 anni vai via dal Parlamento italiano e non vai a metterti in un altro parlamento”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Oggi che è libero dagli impegni della politica, cosa ama fare maggiormente? “Ora riesco a pensare di più, ad andare più al bar o a fare la spesa, a incontrare di più le persone. A me piace la gente, fin da quando ero piccolo, e ora riesco a starci più spesso”. Cosa le comunicano le persone che incontra? “Mi capita spesso che anche chi non la pensa come me, mi apprezzi – ha spiegato Bersani a Rai Radio1 – e io questo lo vedo come un complimento doppio”.