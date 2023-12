Capodanno: Non solo Mengoni, in Sardegna calata di big per un ‘Sanremo diffuso’

Cagliari, 12 dic. – (Adnkronos) – Con l’annuncio di Marco Mengoni a Cagliari si completa l’offerta di big della musica italiana che accoglieranno nelle piazze l’arrivo del 2024. In particolare il Capodanno 2024 in Sardegna sarà una specie di ‘Sanremo diffuso’, con molti artisti legati al Teatro Ariston. Il vincitore in carica si esibirà alla Fiera di Cagliari poco dopo la mezzanotte. Olbia ha puntato su una coppia che coinvolgerà più generazioni: prima canterà Zucchero e poi Salmo, padrone di casa.

Ricco di eventi il nordovest della Sardegna, con tre eventi e un poker di star a pochi chilometri di distanza. Ad Alghero per San Silvestro si esibirà Luciano Ligabue mentre a Castelsardo sarà il turno di Mahmood e a Sassari saranno di scena Nek e Renga. Nuoro offre l’unica artista femminile: infatti nel cuore della Barbagia si esibirà Noemi. Nel ricco calendario sardo ci sono altri due nomi di artisti che saranno tra i big di Sanremo 2024: a Iglesias ci sarà Fred De Palma mentre a Tortolì si esibirà Alfa. In piazza a Villasimius ci sarà invece Joe Bastianich accompagnato da La Terza Classe.