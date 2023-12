Calcio: Pescara, ‘lieve ischemia per Zeman, ora condizioni buone e stabili’

Pescara, 12 dic. – (Adnkronos) – Lieve malore per l’allenatore del Pescara Zdenek Zeman prima dell’allenamento di questa mattina. Lo ha annunciato il club abruzzese in una nota sul proprio sito ufficiale. “Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei BiancAzzurri, Mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”.