Automobilismo, aperte le iscrizioni al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Torna anche quest’anno il Ferrari Tribute 1000 Miglia, l’evento che porterà dall’11 al 15 giugno più di cento vetture del Cavallino Rampante ad attraversare l’Italia da Brescia a Roma e ritorno, a fianco della 1000 Miglia 2024. Le iscrizioni saranno aperte dalle 12:00 di oggi (ora italiana), martedì 12 dicembre, e chiuderanno alle 16:00 di lunedì 12 Febbraio 2024. Come nel 2023, i primi 40 equipaggi iscritti con la formula Gold avranno la possibilità di partecipare ad una giornata di training in programma lunedì 10 giugno, per apprendere le tecniche delle gare di regolarità italiane o perfezionare la loro preparazione.

Nuova sede per il training e la partenza dell’11 giugno: quest’anno, infatti sarà il Lago d’Iseo a ospitare gli equipaggi nelle prime giornate. Traguardi di tappa a Torino, Lucca, Roma e Bologna prima di chiudere con il ritorno a Brescia di sabato 15 giugno. L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente online, registrandosi o accedendo all’ sul sito .