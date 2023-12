“Ad un anno esatto dall’approvazione, il regolamento sull’utilizzo e gestione di aree verdi comunali, mediante affidamento a soggetti esterni, è da rivedere. Urgentemente”.

Così, la consigliera comunale di Civico22 Giovanna Megna, dopo aver condiviso in commissione una relazione aggiornata del settore, che fa il punto su adozioni e sponsorizzazioni. “Sono poco più di una decina le aree che in un anno sono state affidate, per lo più tramite sponsorizzazione, ed è anche comprensibile”. Una spiegazione per la mancata, massiccia adesione, la consigliera ritiene di averla individuata.

