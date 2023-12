Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Questo è l’alleato di Meloni in Spagna, leader di Vox e dichiaratamente franchista. Oggi ha detto che Sanchez finirà appeso per i piedi. Questa non è normale dialettica politica. Qui siamo oltre. Vediamo se da Palazzo Chigi prenderanno le distanze. Finora solo silenzio”. Così Arturo Scotto del Pd postando su twitter una foto di Giorgia Meloni con Santiago Abascal di Vox.