Un’occasione chiave che indirizza il match e consegna il derby all’Avellino. Basta il colpo di Cosimo Patierno per indirizzare la sfida del “Vigorito”, cancellando le speranze del Benevento. Il morso del lupo che sfrutta al massimo la chance più importante per la squadra di Pazienza, trasformata in oro: “Sono contento a livello personale – ha dichiarato Patierno nel postpartita – ma la cosa più importante è aver conquistato i tre punti contro una squadra forte ed essere riusciti a dare continuità al nostro percorso”. Serviva una scossa dall’attaccante dell’Avellino, arrivata nel momento giusto e nella sfida più importante e delicata di questa prima metà di stagione: “Per un giocatore queste partite si caricano da sole e si preparano da sole. Ci aspettavamo di trovare uno spettacolo del genere sugli spalti in una gara contro un Benevento attrezzato per vincere e a pochi chilometri da casa nostra. Siamo contenti di aver conquistato i tre punti in questa gara”.

