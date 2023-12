Doveva essere il derby del rilancio, diventa quello che affossa il Benevento, superato al ‘Vigorito’ dall’Avellino a cui è sufficiente il gol di Patierno nel primo tempo per tornare in Irpinia con i tre punti. L’unica occasione dei Lupi è quella decisiva per la vittoria, mentre la Strega può recriminare per le tante opportunità fallite e per il palo colpito da Berra, ma è comunque troppo poco per evitare una nuova caduta in una partita di vitale importanza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia